/ / 6 принципов лидерства от Pixar

Последние несколько лет тема Agile и SCRUM очень популярна в России — это заметно по количеству статей, конференций и тренингов. К сожалению, совсем мало внимания уделяется менеджерам и лидерам организаций. А ведь в Аgile-компаниях смысл и роль лидера меняется!

В книге «Корпорация гениев» президент Pixar описывает путь компании и делится принципами и логикой принятия ключевых решений. Pixar никогда не позиционировала себя как Agile-компания. Тем не менее принципы лидерства в Pixar очень похожи на принципы лидерства, которые мы видим в Agile-организациях. И, конечно, рекомендую прочитать всю книгу в оригинале.

1. Нанимайте тех, кто умнее вас

Есть очевидные преимущества, которые вы получаете, нанимая исключительных людей. Они быстрее внедряют инновации и приносят больше пользы. Благодаря им компания и сами руководители выглядят лучше. Рискуйте и нанимайте лучших, даже если это кажется потенциальной угрозой для вас лично.

Эд Кэтмелл, Джон Лассетер и Боб Айгер меняют название штаб-квартиры Pixar на «Стив Джобс билдинг» 5 ноября 2012 года, почти год спустя после ухода Стива из жизни.

2. Коммуникация вне иерархических каналов

Каждый должен иметь возможность разговаривать с кем-либо еще на любом уровне иерархии в любое время, не опасаясь выговора или наказания. Разговаривать напрямую эффективнее, чем коммуницировать в «правильном» порядке и по «правильным» каналам. От этого зависит скорость создания инноваций. Задача менеджмента — всячески поощрять и создавать условия для прямой коммуникации.

3. Культура открытости

Есть много причин, почему люди не могут быть откровенны друг с другом на работе. Задача менеджмента состоит в том, чтобы находить эти причины, а затем устранять их.

«Если в коридорах больше правды, чем на встречах, у вас проблемы».

Атриум штаб-квартиры Pixar в 2012 году, украшенный картиной с изображением героев мультфильма «Храбрая сердцем».

4. Безопасная среда — для того, чтобы ошибаться

Ошибки неизбежны. Продукт никогда не появляется на свет таким, каким его потом видят клиенты. Задача менеджеров — создать безопасную среду, в которой можно ошибаться, не боясь, что за это накажут. Если люди не чувствуют себя в безопасности, то вместо этого будут фокусироваться на избегании ошибок.

«Цель в том, чтобы убрать связь между страхом и неудачей — создать среду, в которой ошибки не вселяют ужас в сердца ваших сотрудников».

Традицией Pixar стало проведение регулярных BrainTrust-встреч, где сотрудники дают друг другу честную и открытую обратную связь по текущим проектам. Менеджмент компании заботится о том, чтобы фокус встреч был направлен на проблемы и улучшения, а не на провалы конкретных людей.

5. Качество— лучший бизнес-план

Качество не является следствием работы. Качество должно быть образом мышления, причем уже на самом старте. Во многих компаниях говорят, что ценят качество, но важны не заявления, а конкретные действия. По мнению президента Pixar, «вы должны жить, думать и дышать качеством». За 9 месяцев до премьеры «Истории игрушек–2» компания приняла непростое решение почти полностью все переделать. Мультфильм не соответствовал стандартам компании. В своем отношении к качеству Pixar следует традициям бережливого производства (как в компании Toyota), где качество является «встроенным».

«Поиск и устранение проблем — дело каждого. Любой должен иметь возможность остановить производственную линию».

6. Вовлекайте всех в принятие решений

Недостаточно просто быть открытым для идей других. Как менеджер, вы должны «выманивать» идеи у своих сотрудников и постоянно подталкивать их к участию во внедрении этих идей. Поставив перед собой цель снизить операционные расходы, руководство Pixar решило привлечь к решению этой задачи всех сотрудников без исключения — на тот момент их было 1200. Всех желающих собрали в помещении, где на протяжении целого дня более тысячи участников обсуждали свои инициативы. С тех пор это стало регулярным событием в Pixar под названием Notes Day (День замечаний).

Джон Лассетер рассказывает о важности честной критики на открытии Дня замечаний в атриуме штаб-квартиры Pixar.

Что дальше

Мы перечислили только несколько принципов, которые позволят вам быть лучше. Лидерство — многогранная вещь, требующая внимания. Лидер влияет на успешность организации. Помните, что, инвестируя в лидерство, вы инвестируете в организацию.

Благодарим компанию AgiliX за помощь в подготовке статьи.

Фото: heyuguys.com